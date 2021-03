Corona im Kreis Viersen : Inzidenz-Wert steigt weiter auf 90

Am Mittwoch registrierte das Kreisgesundheitsamt 74 neue Infektionen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Kreis Viersen Mehr Infizierte, ein steigender Inzidenz-Wert und überwiegend Virusmutationen bei den aktuell Infizierten: Am Mittwoch registrierte das Kreisgesundheitsamt insgesamt 74 Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

Damit gelten aktuell 353 Einwohner des Kreises als infiziert. Das sind gut zwölf Prozent mehr als am Vortag. Nach Auskunft des Kreises befinden sich aktuell 722 Personen in häuslicher Quarantäne (Dienstag: 564).

Weiter angestiegen ist auch die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner– von 86 am Dienstag auf 90 am Mittwoch.