Fussball : Fortuna Dilkrath durfte an der Landesliga schnuppern

Fortuna Dilkrath durfte an der Landesliga schnuppern

Fussball Wie lief die Saison der DJK Fortuna Dilkrath bis zur Corona-Unterbrechung? Und wie sehen die Planungen für die kommende Saison aus? Hier gibt es den großen Check.

Seit dem Aufstieg im Jahr 2004 gehört die DJK Fortuna Dilkrath zum festen Bestandteil der Bezirksliga. Und erstmals seit der Spielzeit 2006/07 mit dem erreichten zweiten Platz durfte Dilkrath bis zum Lockdown am Aufstieg zur Landesliga schnuppern. Zwei Punkte Rückstand auf den derzeitigen Tabellenführer Schiefbahn könnten im optimalen weiteren Verlauf schnell aufgeholt sein, falls die Pandemie Fußball wieder zulässt. Da der Lockdown bis zum 18. April verlängerte wurde, ist jedoch ein anderes Szenario deutlich wahrscheinlicher: Die Saison dürfte annulliert werden.

Saisonverlauf Eine unglückliche 1:2-Niederlage daheim gegen den TDFV Viersen ist die einzige Begegnung, in der die DJK nicht punktete. Zwei Unentschieden holten sie zudem gegen Straelen II und Neuwerk, wahrlich Teams größeren Kalibers. Tabellarisch notierte Dilkrath nur nach dem ersten Spieltag auf Rang sieben, ansonsten pendelte man zwischen Platz zwei und vier. In jedem Spiel erzielte die DJK mindestens einen Treffer. In zwei Begegnungen konnten Gegentore vermieden werden.