Drei Beschuldigte in Untersuchungshaft : Tönisvorster soll mit illegalen Zigaretten gehandelt haben

Tönisvorst Drei Beschuldigte sitzen in Untersuchungshaft. Der Zoll stellte rund 3,3 Millionen Stück unversteuerte und vermutlich gefälschte Markenzigaretten sicher.

Der Hauptbeschuldigte ist ein 38-Jähriger aus Tönisvorst, der im Verdacht steht, in großem Stil mit unversteuerten Zigaretten gewerbsmäßig zu handeln. Seit Frühjahr 2021 ermittelten Zollfahnder im Auftrag der Staatsanwaltschaft Krefeld gegen ihn. Am 28. Mai gelang es den Ermittlern unter Einsatz einer Spezialeinheit des Zollfahndungsamts, eine Lagerhalle in Troisdorf zu identifizieren und dort die Abfahrt eines rumänisch-belgischen Lkw-Gespanns zu beobachten, in dem vermutlich illegale Zigaretten angeliefert worden waren. An und in der Halle entdeckten sie weitere Personen und ein Fahrzeug aus Hannover . Als der Lkw und das Fahrzeug abfuhren, verfolgten die Einsatzkräfte sie und griffen dann zeitgleich auf die Halle, den Lkw, das Fahrzeug und den Hauptverdächtigen zu.

In der Halle wurden rund 3,3 Millionen Stück unversteuerte und vermutlich gefälschte Markenzigaretten sichergestellt. Fünf Verdächtige zwischen 35 und 60 Jahren, die die Einsatzkräfte in der Halle antrafen, wurden vorläufig festgenommen. An einem Rastplatz an der A 59 wurde der 45-jährige Lkw-Fahrer vorläufig festgenommen. In Hamm-Uentrop wurden die Insassen des Fahrzeugs aus Hannover unter dem Verdacht, die Lieferanten der illegalen Zigaretten zu sein, festgenommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stellten die Einsatzkräfte eine Reisetasche sicher, in der sich rund 200.000 Euro in bar befanden. Bei dem Geld handele es sich mutmaßlich um die Bezahlung für die unversteuerten Zigaretten, teilte das Zollfahndungsamt mit.