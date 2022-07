In Kaldenkirchen : Polizeibekannte Einbrecher festgenommen

Kaldenkirchen Die Täter sind schon früher mit Eigentumsdelikten aufgefallen. Die Polizisten kamen ihnen mit Hilfe eines Ehepaars auf die Schliche.

Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen zwei Männer vorläufig festgenommen, denen ein Einbruch zur Last gelegt wird. Laut Polizei wollten sie sich gegen 2.30 Uhr Zugang zu einem Grundstück in Nettetal-Kaldenkirchen verschaffen. An der Jahnstraße wurde das dort wohnende Ehepaar aufmerksam, weil eine Videokamera ein Warnsignal gegeben hatte. Das Ehepaar schaute sich die Aufnahmen an und rief die Polizei. Während die Streifenwagen noch auf der Anfahrt waren, zogen sich die Täter wieder zurück. Polizisten schauten sich die Videoaufnahmen an und konnten die Männer identifizieren. Sie seien wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt, heißt es. Die Polizisten trafen die Männer in der Nähe an und nahmen sie vorläufig fest, weil sie Gegenstände bei sich hatten, die offenbar aus einem anderen Einbruch stammen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 34-jährigen Nettetaler und einen 21-jährigen Schwalmtaler.