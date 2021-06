Grefrath/Kempen/Tönisvorst : Eltern sollen finanziell entlastet werden

Grefrath/Kempen/Tönisvorst Eltern von Kita-Kindern in Grefrath und Tönisvorst werden die Beiträge erstattet, in Kempen zieht die Stadt im Juni und Juli keine Beiträge ein.

Eltern im Kreis Viersen dürfen sich freuen: Das Land NRW und die kommunalen Spitzenverbände haben sich geeinigt, wie die Erstattung von Elternbeiträgen für Kitas, Kindertagespflege und Offene Ganztagsschule für die Monate Februar bis Mai 2021 finanziert werden soll. So sagte das Land zu, sich für diesen Zeitraum mit insgesamt rund 110 Millionen Euro an der Finanzierung von ausfallenden Elternbeiträgen zu beteiligen. Damit hat das Land sein ursprüngliches Angebot um rund 22 Millionen Euro erhöht. „Es ist gut, dass es nun eine Verständigung darüber gibt, wie die Erstattung von Elternbeiträgen für die vergangenen Monate finanziert werden soll“, erklärten die Hauptgeschäftsführer des Städtetags NRW, Helmut Dedy, des Landkreistags NRW, Martin Klein, und des Städte- und Gemeindebunds NRW, Christof Sommer, in einer gemeinsamen Mitteilung am Freitag: „Der Lockdown hielt lange an und die Familien waren dadurch stark gefordert. Zahlreiche Kinder waren selten in Kitas und Offener Ganztagsschule.“ Kommunen und Land hätten lange gerungen, wie die Lasten bei der Finanzierung fair verteilt werden könnten: „Das Land hat nun seinen Beitrag erhöht und so eine Verständigung möglich gemacht.“