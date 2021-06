Wunsch nach mehr Polizeipräsenz in Tönisvorst : Politik will Hundertschaft für Pastorswall

Die Freizeitanlage Pastorswall in St. Tönis ist ein beliebter Treffpunkt, allerdings nicht nur tagsüber. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Die Stadt Tönisvorst will bei der Bekämpfung von Ruhestörungen, „Angsträumen“ und Vermüllung an neuralgischen Punkten wie dem Pastorswall drastische Schritte einleiten. Was die Kreispolizeibehörde Viersen dazu sagt.