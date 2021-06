Coronaschutzimpfung im Kreis Viersen : Kreis verschiebt Impf-Termine

Das Impfzentrum des Kreises Viersen befindet sich an der Heesstraße in Viersen-Dülken. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen Der Kreis Viersen schließt das Impfzentrum in Dülken für zwei Tage. Wer an den beiden Tagen einen Impf-Termin gehabt hätte, wird telefonisch oder per E-Mail informiert.

Weil das Land im Moment nur wenig Impfstoff für Erstimpfungen liefern kann, bleibt das Impfzentrum des Kreises am Donnerstag, 24. Juni, und am Sonntag, 27. Juni, geschlossen. Da für diese beiden Tage nur wenige Termine vergeben wurden, ist der Aufwand für den Betrieb nicht gerechtfertigt, informiert der Kreis.

Termine werden auf Samstag, 26. Juni, verschoben. Betroffene Personen werden telefonisch oder per E-Mail informiert. Betroffen sind von der Verschiebung 368 Menschen, die einen Termin am Donnerstag gehabt hätten, sowie 71 Menschen, die am Sonntag geimpft worden wären.

