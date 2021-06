Glücklich über Corona-Lockerungen : Weiße Nacht in St. Tönis macht Einkaufsbummel zum Erlebnis

Gute Stimmung herrschte am Freitagabend in St. Tönis: Viele in Weiß gekleidete Besucher bummelten durch die Geschäfte, saßen an weiß gedeckten Tischen und hörten gern der Musik zu. Foto: nop Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Freitagabend war „Weiße Nacht“ in St. Tönis. Ob Bekleidungsgeschäft, Optiker, Schuhladen, Juwelier – alle Händler im Ortskern von St. Tönis waren dabei. Viele Besucher waren sichtlich froh über die zurückgewonnenen Möglichkeiten.

Freitagabend war „Weiße Nacht“ in St. Tönis. Ob Bekleidungsgeschäft, Optiker, Schuhladen, Juwelier – alle Händler im Ortskern von St. Tönis waren dabei. Im „Wunderhübsch“ hatte Vera Roessli ihr Fenster weiß dekoriert. Isabel Thiele, Inhaberin des „Frauenzimmers“ und Mitglied von „St. Tönis erleben“ freute sich mit ihren Kollegen aus dem St. Töniser Handel. Jede Kundin wurde mit einem Glas Sekt begrüßt, vor dem Laden standen weiß überzogene Tische und Bänke. „Viele Stammkundinnen kommen. Sie nutzen den Abend, um zu shoppen, etwas zu essen und zu trinken und der Musik zuzuhören.“ Thieles Spezialangebot für den Abend, an dem bis 21 Uhr in den Läden gestöbert werden kann: Wer weiß gekleidet ist, erhält bei seinem Einkauf einen Rabatt auf 15 Prozent. Und in Weiß flanierten viele Menschen an diesem Abend durch St. Tönis.