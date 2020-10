Workshop in der Stadtbücherei Tönisvorst : Die Realität virtuell abbilden

Workshop in der Stadtbücherei Tönisvorst

Mit der VR-Brille bewegten sich die Teilnehmer des Workshops in der virtuellen Realität. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis In der Stadtbücherei Tönisvorst ging es für acht Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren auf eine 360-Grad-Tour. Unter dem Titel „360 Grad Video – Perspektivwechsel“ experimentieren sie mit der Realität.

„Du musst das Foto geradesetzen und danach bis zur gestrichelten Linie zuschneiden“, erklärt Christian Spieß. Fabrice (12), der die Vorlage mit seinem Namen auf dem Tisch abfotografiert und sie nun als Bild auf dem Monitor hat, nickt. Seine Finger flitzen über das iPad, schieben Abgrenzungen rauf und runter. Wie er hantieren sieben weitere Jugendliche im Alter von zehn bis zwölf Jahren mit mehreren Geräten. Unter dem Titel „360 Grad Video – Perspektivwechsel“ experimentieren sie unter Anleitung des Medienexperten Spieß in Sachen Rundumblick und virtuelle Welten.

Spieß steht für Fragen zur Seite, erläutert und lobt. Schließlich haben alle ihr Foto gemacht und zugeschnitten. „Jetzt werden wir die Bilder mit der App bearbeiten, und dann habt ihr eure erste 360-Grad-Fotografie gemacht“, sagt Spieß. Immer mehr Kindergesichter strahlen: Auf ihrem Bildschirm steht ihr Name in einer 360-Grad-Perspektive.

Der Workshop ist Teil des Kulturrucksack-Angebots der Stadtbücherei Tönisvorst in den Herbstferien. Für das Landesprogramm Kulturrucksack stellt das Kulturministerium jährlich rund drei Millionen Euro zur Verfügung. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen kostengünstige kulturelle Angebote zu eröffnen.

„Es ist voll spannend, mit solchen Technologien zu arbeiten und in andere Welten einzutauchen“, sagt Teilnehmer Elias. Mario ist fasziniert, wie leicht man ein eigenes 360-Grad-Bild machen kann, wenn man einmal weiß, wie es funktioniert und welche Technik man dafür benötigt. Sein Name, den Mario in die von Spieß mitgebrachte Vorlage gezeichnet hat, scheint dort nun frei im Raum zur schweben.