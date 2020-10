CDU nimmt Bewerbungen entgegen : Bundestag: Nachfolger für Uwe Schummer gesucht

Kempen/Tönisvorst Im Herbst 2021 wird der nächste Bundestag gewählt. Im Kreis Viersen stellt sich die Frage, wer den CDU-Abgeordneten Uwe Schummer beerben wird. Die Kreis-CDU hatte Interessenten gebeten, sich bis zum Wochenende zu bewerben. Kandidaten werden am 21. November gewählt.

Nach jetzigem Stand soll der Kreisparteitag am 21. November stattfinden. Ein Ort, der unter Corona-Gesichtspunkten geeignet und für die Teilnehmer zumutbar ist, werde derzeit gesucht, so Optendrenk. Wie viele Bewerber es bisher konkret gibt, werde am Dienstag festgestellt, so Optendrenk. Namen will er keine verraten, doch hatten sich einige bereits herumgesprochen – aus dem Osten des Kreises Viersen wurden Dirk Louy aus Tönisvorst und Eva Kähler-Theuerkauf aus Kempen genannt.