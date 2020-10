Erste Hilfe für die Seele : Kreis Viersen hat zwölf neue Notfallseelsorger

Kempen/Tönisvorst Neun zusätzliche Frauen und drei Männer leisten im Krisenfall Erste Hilfe für die Seele. In ihrer Ausbildung haben sie gelernt, Menschen, die akut durch Trauer, Schock, Schuldgefühle oder Verzweiflung verstört sind, zur Seite zu stehen.

Neun Frauen und drei Männer sind in einem ökumenischen Gottesdienst in den Dienst aufgenommen worden. Etwa 160 Unterrichtsstunden liegen hinter den Ehrenamtlichen. In ihrer Ausbildung haben sie gelernt, Menschen, die akut durch Trauer, Schock, Schuldgefühle oder Verzweiflung verstört sind, zu stabilisieren, ihnen zur Seite zu stehen und so Erste Hilfe für die Seele zu leisten.