Angebot in Tönisvorst : Die Ansprechpartnerin der Obdachlosen

Tönisvorst Paulina Breker kümmert sich in Tönisvorst um wohnungslose Menschen. Einige blieben Jahre im betreuten Wohnen, berichtet die Pädagogin, für andere finde sich schon nach wenigen Monaten eine Lösung.

In der Corona-Pandemie sind die Wohnungslosen noch ein bisschen mehr abgehängt, als sie es ohnehin schon sind. Behördentermine können sie beispielsweise wegen der Hygienevorschriften nicht persönlich wahrnehmen. Viele besitzen zudem auch kein Handy , um stattdessen anzurufen. In Tönisvorst läuft ihr Kontakt darum über Paulina Breker. Die Sozialpädagogin des katholischen Vereins für soziale Dienste SKM betreut die Wohnungslosenhilfe in der Apfelstadt. Sie sagt: „Seine Wohnung zu verlieren, kann jeden treffen.“

Sie befasst sich aktuell mit acht Bewohnern in der Unterkunft für betreutes Wohnen in St. Tönis. Sie sind zwischen 23 und 79 Jahre alt und kommen aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Der Bewohner, der am längsten dabei ist, hat in dem Haus im Mai 2017 eine Unterkunft gefunden. Der Jüngste der Männer ist gleichzeitig auch derjenige, der gerade am kürzesten da war. Den 23-Jährigen betreute Breker seit November. „Der Zugang gelang noch nicht so ganz“, sagt sie. Aber er habe in der Unterkunft auftanken können und habe nun für sich selbst eine andere Möglichkeit zum Unterkommen finden können, wie Breker es beschreibt.