Bürgerhaus in Radevormwald : Die Stadtbücherei schließt für vier Wochen

Radevormwald Ab dem 26. Oktober finden Renovierungsarbeiten in der Einrichtung statt. Die Ausstattung, die teilweise noch aus den 1980er Jahren stammt, wird erneuert. Die Internet-Ausleihe bleibt weiter möglich.

Kindern und Jugendlichen den Spaß am Lesen zu vermitteln, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Stadtbücherei. „Junge Leser von heute sind die Leser von morgen!“, lautet das Motto. Lesekompetenz wiederum ist die Voraussetzung für einen schulischen und beruflichen Erfolg. „Lesen ist aber auch Abenteuer und das Eintauchen in andere Welten. Lesen soll Spaß machen“, betont die Radevormwalder Verwaltung.

Da die Stadtbücherei „natürlich“ auch ein digitaler Lernort ist, läuft die Bergische Onleihe über das Internet unverändert weiter. Sollte der Bibliotheksausweis in diesem Zeitraum ablaufen, können die Nutzer in der Stadtbücherei anrufen.

Die Radevormwalder Stadtbücherei bietet nicht nur das Ausleihen von Büchern an, regelmäßig werden Veranstaltungen für Kinder angeboten, etwa das Büchereikino. Im Zuge des Klimaschutzes können sich Nutzer in der Einrichtung ein Energiesparpaket ausleihen, mit dem der Stromverbrauch durch Leerläufe oder den Stand-by-Modus von Geräten erkennen lässt. Für Nutzer, die nicht mehr so mobil sind, bietet die Bücherei zudem einen Bring- und Holdienst an.