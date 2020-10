Aktuelle Zahlen für den Kreis Viersen : 32 Personen neu mit Coronavirus infiziert

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen sind von Samstag bis Montag, 17. bis 19. Oktober, insgesamt 32 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit gelten aktuell 108 Personen im Kreis Viersen als infiziert.

Zehn davon haben sich laut Angaben des Kreises bereits als Kontaktpersonen in Quarantäne befunden. Bei drei Neuinfizierten handelt es sich um Reiserückkehrer. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt damit von 27 auf nun 28.

In Willich gibt es aktuell 17 Infizierte, in Kempen elf, in Tönisvorst sechs und in Grefrath zwei. Die höchste Zahl im Kreisgebiet vermeldet die Stadt Viersen mit 39.