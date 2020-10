Session 2020/21 : Karneval fällt auch in Tönisvorst aus

Der Karnevalsumzug des TKK in St. Tönis zieht jährlich etwa 5000 Zuschauer an. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Tönisvorst Die Tönisvorster Karnevalsvereine haben lange mit sich gerungen, nun fiel die Entscheidung: Die Session 2020/21 wird nicht stattfinden, teilt das Tönisvorster Karnevals-Komitee stellvertretend für alle mit.

Jährlich kommen etwa 5000 Zuschauer zum Karnevalsumzug des TKK in St. Tönis. Dafür die Hygiene- und Sicherheitsvorgaben zu erfüllen, wäre schon schwierig genug, sagt Hackstein. Zudem befürchte der TKK-Vorstand aber auch, dass durch die Zugabsagen anderer Vereine in der Region mit noch mehr Besuchern in St. Tönis zu rechnen sei. „Die würden aus dem ganzen Kreis zu uns kommen“, sagt Hackstein. „Wir wollen es in St. Tönis nicht wie im Kreis Heinsberg haben.“