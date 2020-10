Medikamenten-Hilfswerk : Action-Medeor-Mitarbeiterin gibt Erfahrung an Studenten weiter

Action-Medeor-Mitarbeiterin gibt Erfahrung an Studenten weiter

Tönisvorst Über ein Mentoringprogramm der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Viersen blickt der Student Philip Ende aus Wuppertal beim Medikamenten-Hilfswerk in Vorst hinter die Kulissen.

Herausragende Studenten mit hochkarätigen Vertretern aus der Wirtschaft zusammenbringen: Das ist das Ziel des Mentoringprogramms, das von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Kreis Viersen und der IST-Hochschule Düsseldorf getragen wird. Unterstützt werden sie dabei vom Verband der Fach- und Führungskräfte (DFK) sowie der Unternehmensberatung Kienbaum Consultants. Zwei der Mentoren kommen aktuell auch aus dem Kreis Viersen. Eine von ihnen ist Angela Zeithammer, Leiterin des Bereichs Marketing und Kommunikation beim Medikamenten-Hilfswerk Action Medeor in Tönisvorst.

„Ich finde die Idee überzeugend, jüngere Menschen, die am Anfang ihrer beruflichen Entwicklung stehen, an den eigenen Erfahrungen als Führungskraft teilhaben zu lassen und ihnen die Möglichkeit zu geben, Fragen, die sich für den weiteren Werdegang ergeben, auf einer Vertrauensbasis reflektieren zu können“, sagt Zeithammer. „Zudem können Nachwuchskräfte bei uns einen Einblick in die Arbeitswelt einer Non-Profit-Organisation erhalten.“