Imkerverein Tönisvorst : Hohler Baumstamm soll Bienen retten

Tönisvorst Der Imkerverein Tönisvorst versucht ein Experiment. Auf einem Blühstreifen am Rand eines Wäldchens steht jetzt ein „Schiffer Tree“ und bietet Bienen ein neues, artgerechtes Zuhause. Darin sollen sie eine Überlebensstrategie entwickeln.

Noch ist sie unbewohnt, die 1,20 Meter hohe Lärchenholzröhre, die Klaus Albers vom Imkerverein Tönisvorst nach Anleitung des Hamburger Biologen Torben Schiffer gebaut hat. Aber schon bald, so hoffen die Mitglieder des Imkervereins, soll es summen und brummen im „Schiffer Tree“, dann nämlich, wenn sich ein Bienenschwarm in der Holzröhre angesiedelt hat.

Entwickelt hat den „Schiffer Tree“ der Biologe und Imker Torben Schiffer, der seit vielen Jahren das Leben der Bienen erforscht. Irgendwann verschrieb sich Schiffer der artgerechten Bienenhaltung und siedelte seine Völker in nachgebauten hohlen Baumstämmen an. So haben Bienen, die eigentlich Waldtiere sind, Millionen Jahre lang gelebt, bevor der Mensch sie zunächst in Körbe und später in Kästen mit beweglichen Waben zwang, die es dem Imker erleichtern, den Honig und den Bienenwachs zu entnehmen.