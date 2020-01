Imker in Neuss : Kuscheln, um zu überleben

Neuss Auch in der kalten Jahreszeit müssen sich die Imker um ihre Stöcke kümmern und sie regelmäßig kontrollieren.

Im Februar oder März beginnt die Königin mit der Eiablage, das Bienenvolk wird aufgebaut. „Sie erkennt anhand der Größe der Brutstellen, welches Ei sie ablegen muss, ob für Drohne oder Arbeitsbiene“, erklärt Grünewald. Eine Arbeitsbiene schlüpft nach 21, eine Drohne nach 23 Tagen. Sommerbienen schlüpfen zwischen Frühjahr und Spätsommer. Sie leben in der Regel fünf bis sechs Wochen, während die Winterbienen, die erst im Herbst das Licht des Bienenstocks erblicken, schon ein Alter von zehn Monaten erreichen können. Der Grund: Da die Natur dann keine Nahrung mehr zu bieten hat, leben sie von den Vorräten, die ihre „Sommerkollegen“ herangeschafft haben oder von Futter, dass der Imker hinzufügt, damit das geschrumpfte Volk mit Königin überlebt. Daher muss ein Imker auch regelmäßig in den Wintermonaten kontrollieren, was im Stock so los ist – und Zusatzfutter, wie Zuckerwasser, Sirup oder Futterteig, ein Gemisch aus Puderzucker und Honig verabreichen. Denn auch, wenn die Winter- nicht den ganz so großen Stress haben wie die Sommerbienen, die permanent auf Futtersuche sind, verbrauchen sie viel Energie. Mit ihrem „Zittern“ starten sie in der Regel, wenn die Temperatur im Stock unter zehn Grad fällt. „Sie schaffen es, so viel Wärme zu erzeugen, dass über 30 Grad Celsius in ihrer Behausung herrschen“, erklärt Axel Grünewald. So könnten selbst zweistellige Minusgrade dem Volk nichts anhaben. Innerhalb der Wintertraube tauschen die Tiere übrigens stets ihre Position, damit so alle gleichmäßig warmgehalten werden.