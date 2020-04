Medikamentenhilfswerk Action Medeor : Zelte und Versorgung für Flüchtlingsfamilien in Syrien

Ein Flüchtlingslager in Syrien. Foto: Orient for Human Relief

Vorst Die Landesregierung stellt 42.000 Euro bereit. Action Medeor will damit unter anderem Zelte beschaffen.

Mit 42.000 Euro unterstützt die Landesregierung Nordrhein-Westfalen das Medikamentenhilfswerk Action Medeor in der Flüchtlingshilfe für Syrien. Mit dem Geld sollen Notunterkünfte für Flüchtlingsfamilien rund um die Stadt Idlib im Nordwesten Syriens errichtet werden. In der kriegsgeschüttelten Region sind fast eine Million Menschen auf der Flucht, viele von Ihnen müssen unter freiem Himmel übernachten, weil keine Unterkünfte zur Verfügung stehen, berichtet das Vorster Hilfswerk. Mit der Hilfe der Landesregierung und unterstützt von lokalen Partnern vor Ort werde Action Medeor dringend benötigte Zelte für Familien mit Kindern beschaffen.

„Bei allen Herausforderungen, vor die uns die Corona-Pandemie derzeit in unserem Land stellt, dürfen und werden wir nicht die Augen verschließen vor den elementaren Nöten von Menschen in anderen Ländern“, sagt Ministerpräsident Armin Laschet. Die Notlage in Idlib sei groß. Action Medeor leiste vor Ort seit Langem vorbildliche humanitäre Hilfe. Die NRW-Landesregierung unterstütze Action Medeor daher gerne bei der Beschaffung von Zelten. „Wir hoffen, dass wir damit einen kleinen Beitrag zur Linderung der Notsituation der Familien in der Region Idlib leisten können“, sagt der Ministerpräsident.