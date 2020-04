Corona-Krise im Kreis Viersen : Zahl der Corona-Fälle steigt auf 516

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind inzwischen 516 Menschen seit Ausbruch der Corona-Pandemie positiv auf das Virus getestet worden. Aktuell sind 278 Personen infiziert.

In dem Seniorenheim in Niederkrüchten-Elmpt, in dem bereits zehn Menschen gestorben sind, gibt es aktuell sechs positiv getestete Bewohner. Auch sind fünf Mitarbeiter infiziert, sie befinden sich in häuslicher Isolation. In einem Altenheim in Viersen wurden 14 Bewohner positiv getestet, einer ist verstorben. Zudem sind drei Mitarbeiter positiv getestet worden, vier Mitarbeiter sind in Quarantäne. In einem Pflegeheim in Willich gibt es 23 bestätigte Fälle, vier Bewohner sind verstorben. Zudem wurden sechs Mitarbeiter positiv getestet, sie sind in Quarantäne. In Kempen gibt es in einem Pflegeheim zwölf positiv getestete Bewohner. Drei Mitarbeiter wurden ebenfalls positiv getestet, acht Mitarbeiter sind in Quarantäne. In Tönisvorst gibt es in einem Pflegeheim drei positiv getestete Mitarbeiter, acht Mitarbeiter sind in häuslicher Isolation.