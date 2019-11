Projekt „Beeherohive“ in Alpen : Wildbienen eine gute Wohnstube bieten

Oben: André Deckers (r.) und seine Mitstreiter richten gemeinsam die Nistmöglichkeit auf. Links: Im Innern finden die Bienen genug Platz. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen-Veen Der Krefelder André Deckers ist seit 15 Jahren als Imker auf dem Veener Schanzenhof aktiv. Er möchte in Sachen Bienenhaltung zurück zu den Wurzeln. Daher hat er eine Baumhöhle auf Pfählen kreiert, die als natürliche Nistmöglichkeit dienen soll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Florie-Albrecht

Langsam und mit vereinten Kräften richten André Deckers und seine Gäste nahe der Kuhwiese am Schanzenhof das Objekt auf und lassen es in das Loch ein, dass an der Stelle schon vorbereitet und freigelegt worden ist. Eine halbe Stunde zuvor hatten die Gäste auf dem Veener Hof dem Tischler und langjährigen Imker dabei geholfen, den Akazienstamm mit der selbst gebauten „Baumhöhle“ zu verschrauben und dann mit Tragelaschen in den Kleinbus zu verfrachten. Der transportierte die Last dann ein paar hundert Meter weiter an die vorbereitete Stelle.

„Ich war bisher selbst ,konventioneller’ Imker. Also stand bislang der Honigertrag im Vordergrund“, steht der 54-jährige Krefelder, der in Veen seit 15 Jahren am Schanzenhof als Imker aktiv ist. „Heute aber geht es darum, den Bienen eine gute Wohnstätte zu ermöglichen. Die heimische Hausbiene ist ausgestorben, die natürliche Evolution unterbrochen, da es keine Nistmöglichkeiten gibt.“ Das ganze Projekt nennt sich „Beeherohive.“

Info Bürger können Paten werden Unterstützung Für die „Bienen- Wohnungen“ kann man auch als Bürger Patenschaften übernehmen. Auch für Städte und Kommunen könnten die Holzunterkünfte attraktiv sein, ist Deckers überzeugt. Kosten Einen genauen Preis für das Objekt hat Deckers noch nicht errechnet, geht aber von etwa 500 Euro aus.

In „Anlehnung an die Baumhöhle, in der sich Bienen natürlich aufhalten“, hat er nun selbst eine derartige Unterkunft hergestellt. Dazu hat er in Eigenregie eine 1,20 Meter hohe Massivholzröhre mit 29 Zentimetern Innendurchmesser und eigenem Flugloch als Eingang an unteren Ende gebaut. „Die Tieren können da drin auf 80 Zentimetern leben, sich ihre Waben selbst gestalten – frei von Manipulation“, erläutert der Experte. Zusätzlich gibt es im „Bienenhaus“ einen Brutraum mit Revisionsklappe. „Da ist der Honigraum, in dem die Bienen ihren Vorrat anlegen.“

Um den Nachhaltigkeitsgedanken zu vervollkommnen, hat Deckers die Massivholzröhre ohne Leim und ohne Schrauben zusammengesetzt. „So ist eine spätere Verbrennung ohne Rückstände möglich.“ Der Vorteil des ganzen Systems ist laut Deckers, „dass die Bienen ihr Leben selbstbestimmt ohne imkerlichen Eingriff leben können.“ Man könne nur den Überschuss ernten, müsse es aber nicht.

Und da das Flugloch in 2,20 Metern Höhe liege, könnten Mensch und Biene ohne Störung miteinander auskommen. „Es geht nicht um Honig, sondern um Arterhaltung.“ Seine Vision ist, diese natürliche Bienenhaltung von Xanten bis Kamp-Lintfort flächendeckend zu etablieren. „Alle hundert Meter soll so ein Pfahl stehen, das ist der Startschuss dazu.“

Im ersten Aufschlag stellte er das Projekt 28 Menschen aus der Naturschutz-Szene von Moers bis Viersen auf dem Schanzenhof vor. Die Reaktionen auf die Idee waren überwiegend positiv. „Wir müssen einfach zurück zu den Wurzeln, die Natur machen lassen. Sein Vortrag war sehr authentisch und mit Fachwissen hinterlegt. Das ist schon eine sehr gute Idee“, sagte der Alpener Steffen Spieckermann.

Veen - Schranzhof -Winnenthaler Strasse - Bienenkorb - aus Vollholz und mit Pfahl hochgelegt Projekt wilde Bienen Aufbau von und mit Andre Deckers hier Blick von unten in den Korb eines VorgŠngermodells. Foto: Fischer, Armin (arfi)