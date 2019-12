Club für junge Menschen : Imkern lernen in Tönisvorst

Tönisvorst Der Imkerverein Tönisvorst setzt wegen des Erfolgs weiterhin auf die Betreuung des Nachwuchses. Darum geht es im kommenden Jahr mit dem Club der Jungimker weiter. Insgesamt 320 Bienenvölker hat der Verein.

Die langen schmalen Gittermetallstreifen in der Hand von Waltraud Althoff-Pegels lassen Leon und Lotta neugierig schauen. „Das sind Mäusegitter. Die befestigen wir jetzt mit Heftzwecken vor den Einfluglöchern der Bienenkästen, damit Mäuse in den Wintermonaten keine Möglichkeit mehr haben hineinzuklettern“, erklärt die Vorsitzende des Imkervereins Tönisvorst und schreitet, unterstützt von der 14- und dem 15-Jährigen, zur Tat.

Kontakt Interessierte können sich an die Vorsitzende Waltraud Althoff-Pegels wenden; Telefon 02151 7813660, E-Mail info@­imker-toenisvorst.de. Zudem sucht der Imkerverein noch Flächen beziehungsweise Gärten, in denen Bienenvölker leben dürfen.

Verein Mit dem „Club der Jungimker“ spricht der Imkerverein Tönisvorst Menschen zwischen elf und 16 Jahren an, die Spaß an Bienen und dem Imkern haben.

„Ich habe mich schon immer für Bienen interessiert. Als ich von dem Angebot des Imkervereins erfuhr, habe ich mich sofort angemeldet“, erzählt Leon. Lotta hat hingegen zusammen mit ihrem Vater das Imkern angefangen. Ihr Vater ist zwar auch Jungimker, aber vom Alter her nicht mehr ganz so jung. „Und das war auch genau der Grund, warum wir ein spezielles Angebot für die jungen Jungimker ins Leben gerufen haben“, berichtet Althoff-Pegels.

Mit fünf jungen Neulingen ging es im Frühjahr los. Der Verein stellte zwei Übungsvölker zur Verfügung, richtete einen Lehrpfad mit Informationstafeln ein und bot praktischen wie theoretischen Unterricht rund um die Arbeit mit Bienen an. Dass sie viel gelernt haben, darin sind sich Leon und Lotta einig. Das erste Bienenjahr hat sie beide beeindruckt. Denn neben dem Wissen um die Imkerei an sich gab es im theoretischen Teil weiteres Wissen um die Biologie der Bienen. Dass sie ein Drittel ihres Körpergewichtes an Nektar oder Pollen im Flug transportieren können, 30 Stundenkilometer schnell sind, bis zu 250 Flügelschläge pro Sekunde leisten können und eine Königin am Tag bis zu 2000 Eier ablegen kann, war den Bienenanfängern nicht bekannt. Einige wenige Bienenstiche gab es auch mal, aber das konnte die Begeisterung der beiden nicht mindern.