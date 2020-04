Hünxer Imker erfolgreich : Für ein Pfund Honig dreimal um die Erde

Hünxe Die Imkerei ist ein Hobby, mit dem man schon im jungen Alter beginnen und es auch als Senior ausüben kann. Seit über vier Jahrzehnten ist der Hünxer Eckhard Uhlenbruck Imker. Gegenwärtig besitzt er 24 Bienenvölker.

Die Imkerei ist nach seiner Aussage ein Hobby für Männer und Frauen, das man schon mit jungen Jahren beginnen und dann bis ins hohe Alter ausüben kann. Das belegen auch die Zahlen des Imkervereins Hünxe, dessen 45 Mitglieder zwischen 14 und 84 Jahre alt sind. Die Kosten für die Bienenhaltung sind überschaubar. „Natürlich kann man für die Imkerei, wie bei so ziemlich jedem Hobby, richtig viel Geld ausgeben, man kann es aber auch sparsam hinkriegen.“ Der Materialaufwand für drei Völker liegt nach Aussage von Eckhar Uhlenbruck bei 300 bis 500 Euro. Eine Honigschleuder wäre die teuerste Anschaffung, aber die können sich die Mitglieder beim Verein ausleihen und sich so diese Investitution sparen.

Das Interesse an den Bienen wurde bei Eckhard Uhlenbruck schon im Alter von zehn Jahren geweckt. „Ein Nachbar war Imker und bei ihm habe ich gelernt. Mein erstes Bienenvolk hatte ich mit 15 Jahren“, erinnert sich Uhlenbruck. Seither hat ihn die Leidenschaft für Bienen nicht mehr losgelassen. „Als Imker lernt man die Natur erst richtig kennen“, sagt Eckhard Uhlenbruck und berichtet, dass die fleißigen Bienen für ein Pfund Honig eine Flugstrecke bewältigen müssen, die dem dreifachen Erdumfang entspricht. Erzählt er vom Honig, so gerät der Hünxer ins Schwärmen. Für ihn schmeckt ein Löffel dieses hochwertigen Lebensmittels besser als jedes Bonbon. Kenntnisreich beschreibt er, wie unterschiedlich Honig schmeckt und dass er jedes Jahr und von Bienenvolk zu Bienenvolk anders schmeckt: mal süß, mal herb, dann wieder kräftig und würzig, abhängig davon, wann und wo die Bienen den Blütennektar gesammelt haben. Die Geschmacksvariationen sorgen zudem dafür, dass Honig nie eintönig wird.

Die Landschaftsstruktur am Niederrhein, wo es viele kleine Parzellen gibt, Wiesen, Weiden, Wald und Ackerfläcken, macht es den Bienenvölkern leichter, ihre Nahrung zu finden und schlägt sich dann schließlich auch in der Geschmacksvielfalt des hier produzierten Honigs nieder.

Die Kenntnisse und Erfahrungen, die er im Laufe seiner jahrzehntelangen Tätigkeit als Imker gesammelt hat, gibt Eckhard Uhlenbruck gerne an Gleichgesinnte weiter. Dazu nutzt er auch die Möglichkeiten, über die er als Vorsitzender des Imkervereins Hünxe verfügt. So bietet der Verein Grundschulungen für Neueinsteiger an, um ihnen das für die Imkerei notwendige Basiswissen zu vermitteln. Überhaupt setzt der Verein auf eine solide Ausbildung. Die Mitglieder werden fachlich und rechtlich stets auf dem Laufenden gehalten. Zudem bietet der Verein Vorträge zur Information an. Die guten Ergebnisse, die die Mitglieder bei den Honigprüfungen erzielen, belegen nachdrücklich, dass im Hünxer Imkerverein gute Arbeit geleistet wird. Dies drückt sich dann auch in steigenden Mitgliederzahlen aus.