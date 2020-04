Bau der Erdgas-Fernleitung liegt im Zeitplan : Zeelink geht im März 2021 in Betrieb

Tönisvorst Der Bau der Fernleitung zum Transport von Erdgas ist nahezu abgeschlossen. Alle komplizierten Rohrverlegungen auf Tönisvorster Stadtgebiet sind reibungslos verlaufen. Für Ernteausfall der Landwirte gab es eine Entschädigung.

Die Arbeiten im Stadtgebiet Tönisvorst sind zu 80 Prozent durchgeführt und werden inklusive der Rekultivierungsarbeiten in diesem Jahr abgeschlossen. Dies berichtet ein Sprecher der Projektgesellschaft Zeelink auf Anfrage unserer Redaktion. Das Konsortium verlegt seit April 2019 eine 216 Kilometer lange Erdgas-Pipeline zur Anbindung des deutschen Gasnetzes an den belgischen Seehafen Zeebrugge.

Die Trasse zieht sich quer durch Nordrhein-Westfalen von Ahaus im westlichen Münsterland bis Aachen-Lichtenbusch tief im Westen. Knapp zehn Kilometer dieser Leitung verlaufen mitten durch Tönisvorst, rund 26 Kilometer sind es im ganzen Kreis Viersen. Zeelink dringt im nördlichen Tönisvorster Stadtgebiet, von der Gasdruck-Messstation St. Hubert kommend, am Krefelder Weg in Tönisvorst-Unterweiden ins Stadtgebiet ein, läuft durch die Äcker um St. Tönis und das Gewerbegebiet Tempelshof herum und geht im südlichen Stadtgebiet westlich des Forstwaldes nach Benrad/Holterhöfe und dann weiter zur Station Korschenbroich-Glehn. Im Dreieck St. Tönis/Forstwald/Anrath, wo Zeelink mittlerweile unter die Schienen der Bahnlinie Krefeld-Viersen läuft, gibt es eine weitere Gasdruck-Messstation.

Projekt Zeelink ist das größte Einzelprojekt im Gas-Entwicklungsplan NEP Gas 2015 der Bundesnetzagentur. Die Pipeline stellt eine Verbindung zum Terminal in Zeebrugge her.

Ab dem Sommer 2019, als die Arbeiten nach dem Start witterungsbedingt wieder in Gang kamen, stießen die Autofahrer, Radler und Spaziergänger in Tönisvorst vielfach auf teilweise spektakuläre Bautätigkeit. Am 8. Juli 2019 senkte sich das erste acht Tonnen schwere Zeelink-Rohr nahe der Bahnlinie in Tönisvorster Mutterboden. Ingenieur-Kolonnen, Vermesser, Kampfmittelerkundungen, archäologische Voruntersuchungen, Abpumpen von Wasser, Baustellenverkehr, Ausheben der 34 Meter breiten Trasse durch Bagger und schließlich das Verlegen der 18 Meter langen Rohre im Durchmesser von einem Meter in etwa 2,50 Metern Tiefe weckten das Interesse der Öffentlichkeit. Zeelink war ein regelrechtes Baustellen-Schauspiel. Spannend war es beispielsweise im vergangenen Hochsommer, als sich der Bohrkopf unter dem Kreisverkehr Biwak/Düsseldorfer Straße an der Markant-Tankstelle durcharbeitete.