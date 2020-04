Während der Schließungen in der Corona-Pandemie : Tönisvorst zieht Reinigungs- und Reparaturarbeiten vor

In der GGS Hülser Straße wird ein neuer Elektro-Hauptanschluss verlegt (Archivfoto). Foto: Emily Senf

Tönisvorst Die Stadt führt jetzt schon Maßnahmen durch, die sonst eher in den Sommerferien stattfinden.

(emy) Die Stadt Tönisvorst nutzt den Corona-bedingten Stillstand in öffentlichen Einrichtungen: Alle Schulen, Sporthallen, Kindertageseinrichtungen und die beiden Jugendfreizeitzentren in Vorst und St. Tönis werden von Grund auf gereinigt. Böden, Fenster, Möbel – alles wird auf den Kopf gestellt, berichtet Stadtsprecherin Catharina Perchthaler auf Anfrage.

Die Reinigungskräfte reinigen Raum für Raum. „Ein Extra-Auftrag musste nicht dafür an die Reinigungsfirma rausgehen, sondern das Ganze wird im Rahmen einer Stundenumschichtung organisiert“, sagt Perchthaler. Zudem führen separate Teams die Grundreinigung der Böden durch. Normalerweise nehmen sie die Grundreinigung jährlich in den Sommerferien vor, dieses Mal wird sie eben vorgezogen, berichtet Fachbereichsleiter Jörg Friedenberg. Angepackt worden sei auch, wofür sonst üblicherweise keine Zeit bliebe: Die Schmierereien auf den Tischen in den Klassenzimmern wurden entfernt.

Darüber hinaus werden so viele kleine Reparaturen durchgeführt, wie möglich. Damit versucht die Stadt gleichzeitig lokale Unternehmen zu unterstützen, wozu sich Bürgermeister Thomas Goßen (CDU) an die Bürger gewandt hatte: „Die Stadt vergibt derzeit entsprechend ganz unbürokratisch Aufträge bis zu 10.000 Euro.“

Der Computerraum im Kirchenfeld wird neu eingerichtet. Im Familienzentrum „Villa Gänseblümchen“ an der Ingerstraße werden neue Böden verlegt, Wände gestrichen und Zargen lackiert, zudem die Sanitäranlagen saniert. In der Gemeinschaftsgrundschule Hülser Straße wird ein neuer Elektro-Hauptanschluss verlegt. Alle Arbeiten seien weitestgehend abgeschlossen, berichtet Friedenberg, womit alles bereit sei für den Schulstart der Abschlussprüflinge und Abiturienten am kommenden Donnerstag.