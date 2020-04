Nachruf : Gemeinden trauern um Pfarrer Josef Beenen

St. Tönis Er wurde 69 Jahre alt.

Der katholische Priester Josef Beenen ist gestorben. Fast 19 Jahre lang war der Theologe Pfarrer der Gemeinde St. Cornelius in St. Tönis. Am vorigen Donnerstag erlag er im Krefelder Helios-Klinikum einem Herzleiden. Zuletzt war Josef Beenen als Subsidiar in Grefrath tätig. Er wurde 69 Jahre alt.

Am 6. Juni 1950 wurde Josef Beenen in Schiefbahn geboren. Er besuchte die katholische Knabenschule, dann das Krefelder Fichte-Gymnasium. Zum Priesterseminar ging er nach Bonn, später studierte er in Freiburg. Am 5. Juli 1975 wurde Josef Beenen im Aachener Dom zum Priester geweiht. Als Kaplan wurde er zunächst in St. Laurentius Grefrath eingesetzt, war dann in St. Clemens Kaldenkirchen tätig, ging 1984 als Pfarrer nach Schwalmtal-Amern und kam im Oktober 1989 nach St. Tönis, wo er bis zum Sommer 2008 blieb. Von 1994 bis 2000 war Josef Beenen auch Dechant des Dekanats Kempen-Tönisvorst. Anfang 2008 bat er den Bischof, ihn aufgrund einer Herzkrankheit von seinen Leitungsaufgaben in der Pfarrgemeinde zu entpflichten.