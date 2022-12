Klingenpride 2023 in Planung Der CSD Solingen e.V. ist gegründet

Viele Einladungen waren im Vorfeld der Vereinsgründung verschickt worden – an Bekannte, an „Klingenpride“-Helfer und an Personen, die sich in den vergangenen Wochen interessiert zeigten an dem, was der CSD Solingen e.V. in Zukunft bewegen will. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir schnell viele Akteurinnen und Akteure gefunden haben, die bereit sind, ihr ehrenamtliches Engagement in einem Verein für LGBQITA-Menschen in unserer Stadt einzubringen“, sagt Marc Heitzer.