Aufbauarbeiten in Solingen-Wald Viele Hände packen im Weihnachtsdorf mit an

Das Rattern eines Lastwagens mit großem Anhänger durchbrach gestern die Ruhe am Fuße der evangelischen Walder Kirche: Die ersten Schausteller rollten am Morgen im Herzen des Stadtteils an, um ihre Stände aufzubauen. An der Stresemannstraße hievte derweil Drechsler Günther Burkardt reihenweise Kisten aus dem Kofferraum seines Wagens und bestückte seinen Pavillon damit. Einige Meter weiter wiederum klappten Mitglieder des Walder Bürgervereins 1861 vor ihrer Geschäftsstelle die Fensterläden ihrer Holzhütten hoch, während einige Stände in der Nachbarschaft vorerst noch unberührt blieben. Einige Betreiber hatten ihr Kommen schließlich erst für den Nachmittag angesagt. Insgesamt 20 Buden hatte bereits am Dienstag und Mittwoch ein Hildener Schausteller mit drei Anhängern in der Walder Fußgängerzone angeliefert und mit einer rund zehnköpfigen Gruppe aufgebaut.