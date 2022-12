Nachhaltige Sanierung So ersetzt Erdwärme eine Gasheizung

Info

Bedarf Nach Berechnungen der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie (IEG) in Bochum könnte in NRW bis zu 70 Prozent des kommunalen Wärmebedarfs durch Geothermie gedeckt werden. Derzeit fehlt es in NRW laut IEG aber noch an Demonstrationsanlagen und Forschungen über die genaue Beschaffenheit des Untergrunds. Die Anlagen seien vielen Kommunen noch zu teuer und das Risiko zu hoch, hieß es kürzlich auf einer IEG-Veranstaltung in Bochum. Neu ist die Technik indes nicht. So gab es nach Angaben des Landesumweltamts zum Jahresende 2020 in NRW bereits rund 68.000 Gebäude, die mit oberflächennaher Geothermie-Anlagen beheizt wurden.