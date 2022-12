Mitmachen bei „(D)ein Euro für Hückeswagen“ Fünf Projekte in zwei Jahren realisiert

Im Juni 2021 wurde ein Wetterunterstand für Radfahrer an der Fahrradtrasse als Projekt ausgewählt. „Das konnten wir leider noch nicht realisieren“, sagte Jeschke. Der Hintergrund liege bei der Stadtverwaltung – die ein Gutachten zum Landschaftsschutz beauftragen müsse. „Ich bleibe da dran, trete der Stadt weiter auf die Füße“, sagte Jeschke. Er habe von Bauamtsleiter Andreas Schröder immerhin mitgeteilt bekommen, dass das Thema sehr weit oben liege und wohl im kommenden Jahr umgesetzt würde. Ein weiteres Projekt, das ebenfalls noch nicht umgesetzt sei, allerdings aus ganz anderen Gründen, sei die Unterstützung in Höhe von 7777 Euro für das Bürgerbad. „Das Geld ist überwiesen. Wir müssen nun überprüfen, was damit passiert“, sagte Jeschke.