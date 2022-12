900 Jahre Kloster Kamp Begegnungsstätte gibt einen Kalender mit Motiven der Kamper Tochterklöster heraus

Oder für den April ist das Kloster Volkenroda abgebildet, das 1131 als zweites Tochterkloster in Thüringen gegründet wurde. Den Mai prägt das Kloster Waldsassen, das 1133 von Volkenroda gegründet wurde und in der bayerischen Oberpfalz bei Regensburg liegt. Auf der Titelseite ist Kloster Kamp vom Brunnen des Terrassengartens aus festgehalten, teilt die Begegnungsstätte in einer Pressemitteilung mit. „Die meisten Zisterzienserklöster in Mitteleuropa gehen auf Kloster Kamp zurück“, sagt E. Ewald Schwarz als Vorsitzender der Europäischen Begegnungsstätte. „Der Zisterzienserorden ist als europäischer Orden entstanden, der nicht nur die christliche Religion verbreitet hat, sondern auch die europäische Kultur“, heißt in der Pressemitteilung.