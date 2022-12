Hohe Bettenbelegung durch RS-Viren Kinderklinik in Solingen am Limit

Auch in Solingen ist die Lage im Bereich der kinderärztlichen Notfall- und Akutversorgung angespannt. Das Städtische Klinikum meldet ein erhöhtes Patientenaufkommen in der Kinderklinik. Der Bereich komme gerade an seine Belastungsgrenze, heißt es in einer Mitteilung. Als Gründe führt das Klinikum einerseits eine erhöhte Zahl an Viruserkrankungen unter Kindern an. Besonders das Respiratorische Synzytial-Virus (RS-Virus) steche dabei hervor.