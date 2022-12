Attacke in Solingen Räuber schlägt zu und flüchtet

Ein Unbekannter sprach den Mann an und verlangte Geld von ihm, als er aus dem Imbiss an der Kölner Straße kam. Unvermittelt schlug der Täter auf sein Opfer ein, nahm ihm Bargeld ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Rettungsdienst brachte den 41-Jährigen verletzt ins Krankenhaus.