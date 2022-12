Weihnachtsdürpel in Solingen-Ohligs Advents-Stimmung auch abseits des Parks

Kurzum: Es ging fröhlich zu beim „Ohligser Weihnachtsdürpel“ – auch wenn der diesmal etwas anders daherkam als in den so fern scheinenden Vor-Corona-Jahren: Statt im Park in der Wittenbergstraße fand er nun ausschließlich auf der Düsseldorfer Straße statt. Die Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft (OWG) begründete das durch „gestiegene technische Anforderungen durch Mehrweg und Hygiene“ und die generellen Kostensteigerungen in diesen Zeiten. Die klassischen Holzhütten aus früheren Jahren seien zudem nicht lieferbar gewesen. Stattdessen begrüßten die Aussteller ihre Gäste am Sonntag in rund 20 Zelten – und boten unter anderem Filzwaren, Ketten und anderen Schmuck an.