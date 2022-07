„Christopher Street Day“ : Solingen feiert CSD - ein Meer von Regenbogenfarben

So war die Klingenpride-Premiere in Solingen

Solingen Tausende Menschen aus Solingen und Umgebung feierten am Samstag den ersten "Klingenpride" – und demonstrierten unter dem Motto "Liebe baut Brücken" Vielfalt.

„Ihr seid ja noch gar nicht richtig ausgerüstet“, begrüßte Evelyn Wurm fröhlich einige Gäste am Bauwagen der städtischen Stabstelle Bürgerbeteiligung: Sticker, Sonnenbrillen in mehreren Farben oder auch bunte Anti-Stress-Bälle zum Durchkneten warteten dort auch auf solche Besucher, die – im Gegensatz zu vielen anderen – nicht in leuchtende Regenbogenbanner gehüllt den Südpark betraten.

Aber bei äußerlichen Symbolen von sexueller Vielfalt und Toleranz wollte man es beim „Klingenpride“, dem ersten Christopher Street Day (CSD) in Solingen, natürlich nicht bewenden lassen. „Wir nutzen die Gelegenheit, Bedürfnisse zu erfragen und ins Gespräch zu kommen“, erklärte Daniel Hahn von der Stadt Solingen. Gleiches galt für eine Vielzahl an Vereinen, Verbänden und Initiativen, die sich um die Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender oder Intersexuellen kümmern. Am Pavillon der komba-Gewerkschaft verewigten Gäste mit Hilfe von Wasserfarbe ihre Handabdrücke auf weißen DIN A4-Blättern und hinterließen darunter handschriftlich persönliche Wünsche und Forderungen: „Anerkennung in allen Glaubensgemeinschaften“ war dort zu lesen, „Schutz für homosexuelle Flüchtlinge“, „mehr Aufklärung in der Schule“ oder einfach „Sichtbarkeit.“

Info Viele Unterstützer beim „Klingenpride" Offizieller Veranstalter des Solinger Christopher Street Day war der „Verein zur Förderung des traditionellen Solinger Brauchtums". Federführend bei der Organisation und Programmgestaltung war eine Gruppe um Manfred Ackermann, Patrick Baron und Claudia Schmidt. Zu den Unterstützern zählten unter anderem die Künstler der Güterhallen, das Restaurant Stückgut, die Stadt Solingen sowie das "Queere Netzwerk NRW". Den Abschluss des Festes bildete die „After-Klingenpride-Party" im Gewölbe³ an der Konrad-Adenauer-Straße.

Politische Botschaften und ausgelassenes Feiern gingen am Samstag im Südpark Hand in Hand. Eine Parade, wie bei anderen CSD-Veranstaltungen, gab es zwar nicht, dafür aber ein stationäres Bühnenprogramm mit Kleinkunst an den Güterhallen und viel Musik: Im Verlauf des Tages füllte sich der Platz vor der Hauptbühne schräg gegenüber dem Restaurant „Stückgut“. Coverrock von den „Pirates of Love“, Deutsch-Pop von Julius Faehndrich, Soul von „Gojo“ oder Schlager von Sonia Liebing brachten die Menge in Bewegung – und teilweise zum inbrünstigen Mitsingen. Am früheren Hauptbahnhof verwandelten elektronische Beats und Bässe das Gelände unterhalb des Bahnsteigs in eine glitzernde Tanzfläche.

Oberhalb der Treppenstufen hatte sich am Nachmittag auch eine Remscheider Clique eingefunden: „Für mich es das erste Mal, dass ich auf solchen Feiern bin“, verriet die 16-jährige Eris – und freute sich über „die vielen netten Leute hier.“ Den zweiten CSD erlebte wiederum Joyce (17) – und konnte folglich auch Vergleiche ziehen: „In Köln ist es natürlich extrem groß und hier überschaubarer und gemütlich.“ Dass es Feste wie diese in immer mehr Städten gebe, sei „sehr wichtig.“

„Liebe baut Brücken“ war das Motto des Solinger CSD. Der fand zahlreiche Unterstützer und Sponsoren. Ein schriftliches Grußwort hatte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90 / Die Grünen) Veranstaltern und Gästen im Vorfeld zugesandt: „Lasst uns die bereits erreichten emanzipatorischen Errungenschaften feiern, und vor allem: Lasst uns nicht ruhen, bis Gleichberechtigung und Akzeptanz erreicht sind“, heißt es in dem Brief.

Unter der Woche demonstrierten Unbekannte aber auch, dass sie wohl nicht allzu viel vom Ereignis hielten, indem sie eine im Südpark gehisste Regenbogenflagge herunterrissen. Am Samstag jedoch lief alles störungsfrei und friedlich ab. „Wir haben sehr viele Rückmeldungen, dass es ein rundes Fest mit einem tollen Programm war“, berichtete ein merklich zufriedener Manfred Ackermann vom Organisationsteam. Eine offizielle Besucherzahl gibt es noch nicht: Zu Spitzenzeiten rechneten die Veranstalter mit bis zu 3500 Besuchern auf dem Gelände. Diese kamen überwiegend aus dem Bergischen Städtedreieck, waren zum Teil aber auch aus den rheinischen Städten angereist.