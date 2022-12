Weihnachtsmärkte in Solingen Geldsorgen machen vor dem Budenzauber nicht Halt

Nun steht das sicher weihnachtsmarkt-reichste Wochenende dieses Jahres in Solingen an. Neben dem Grünewald-Markt und dem durchgängig geöffneten Markt auf dem Mühlenplatz in Mitte – der zugegebenermaßen auch schon mal größer war – finden an diesem Wochenende auch der Markt in Aufderhöhe, das Kostenpflichtiger Inhalt Walder Weihnachtsdorf sowie der Weihnachtsdürpel in Ohligs statt. Letzterer beschränkt sich auf den Sonntag sowie ein kleineres „Vorglühen“ am Samstagabend. Trotzdem werden sich viele Bürgerinnen und Bürger über die Rückkehr der Veranstaltung sicher freuen. Am dritten Adventswochenende steht dann zudem noch das „Weihnachtsdorf der guten Taten“ auf dem Fronhof an.