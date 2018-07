Überfall auf Tankstelle in Solingen

Polizeieinsatz in Solingen

Solingen Ein unbekannter Mann hat am Montagmorgen eine Tankstelle an der Brühler Straße überfallen. Der Täter bedrohte den Kassierer mit einer Klinge. Die Fahndung läuft.

Aufregung am Montagmorgen rund um die Jet-Tankstelle an der Brühler Straße. Gegen 9.20 Uhr hatte ein noch unbekannter Mann den Verkaufsraum der Tankstelle betreten und von dem Kassierer Bargeld verlangt. Doch dabei hatte der maskierte Räuber die Rechnung offenbar ohne den 74-jährigen Kassierer gemacht. Denn der Tankstellen-Mitarbeiter griff, nachdem er den ersten Schreck überwunden hatte, zu einer Bierflasche und drohte nun seinerseits. Daraufhin nahm der Täter Reißaus und flüchtete ohne Beute in Richtung Birker Straße.