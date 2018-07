Solingen: Jugendliche verletzen Schwimmmeister

Solingen Jugendliche haben in einem Solinger Freibad einen Schwimmmeister körperlich angegriffen. Dieser erlitt eine Platzwunde am Kopf.

Wie die Pressestelle der Stadt Solingen am Samstag vermeldete, wurde die Gruppe am späten Nachmittag jedoch wieder auffällig. Mehrere Gäste beschwerten sich beim Personal über unangemessenes Verhalten und laute Musik. Als einer der Schwimmmeister reagierte und die Jugendlichen ansprach, griffen sie ihn an und schlugen mehrmals auf ihn ein. Bei der Attacke erlitt er eine Platzwunde am Kopf.