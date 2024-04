Kinderschutz in Solingen Hilfsangebot für Gewaltopfer startet in neue Ära

Drei Mitarbeiterinnen hat die FABS derzeit, eine weiterhin Kollegin ist in Elternzeit. Eine halbe Stelle fördert das Land NRW zu 80 Prozent. Neben Zuwendungen der Stadt Solingen sei das Angebot aber weiter auf Spenden angewiesen, betont die Leiterin Katrin Marx. Der Bedarf ist offenbar erschreckend groß. „Unsere Fallzahlen sind im Jahr 2023 gestiegen“, berichtet Marx, die selbst Psychotherapeutin ist. 191 Kinder und Jugendliche, darunter 122 Mädchen und 69 Jungen, waren im vergangenen Jahr in der Einrichtung in Beratung – zehn mehr als im Vorjahr. Dazu kamen 17 anonyme Fallberatungen. Über die Ursachen des Anstiegs könne man nur spekulieren. Ein Großteil der Fälle ereigne sich dabei im „sozialen Nahbereich“, sprich: in der eigenen Familie.