Sonderaktion in Solingen Werksverkauf von Zwilling in der Eissporthalle

Ein Parkplatz in unmittelbarer Nähe zur Eissporthalle ist der zur Halle gehörige Parkplatz Birker Straße an der B229. Kostenloses Parken ist aber auch auf dem P+R-Parkplatz am Bahnhof Solingen-Mitte, auf dem Parkplatz des Forums Produktdesign, Bahnhofstraße 15, und auf dem Parkplatz Am Südpark möglich, der hinter der Eissporthalle liegt. Es gibt allerdings auch noch Alternativen zur Anfahrt mit dem Auto: Die S7 fährt aktuell zwar nicht, doch für sie gibt es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen. Sie halten unter anderem am Bahnhof Solingen-Mitte, der nur drei Gehminuten von der Eissporthalle entfernt ist. Unweit der Eissporthalle befinden sich außerdem die Bushaltestellen Solingen Mitte, Bahnhof-Mitte, Werwolf, Birker Straße und Grünewald. Sie werden angefahren von den Linien 252, 681, 683 und SB25.