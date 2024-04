Tat in Bonn Unbekannter bricht in Tankstelle ein

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Dienstag in Bonn in eine Tankstelle eingebrochen. Zeugen hätten einen lauten Knall wahrgenommen und eine Person weglaufen sehen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Der Täter habe eine Scheibe eingeschlagen. Ob etwas erbeutet wurde, sei bislang nicht bekannt. Auch eine Schadenshöhe konnte zunächst nicht beziffert werden. Die Polizei fahnde nach dem Unbekannten.