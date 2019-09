Volksfest in der Solinger Innenstadt : Bilderbuch-Start in den Zöppkesmarkt

Nach dem Fassanstich verteilte Oberbürgermeister Tim Kurzbach Freibier unter den Besuchern. Foto: Guido Radtke

Solingen 50 Jahre sind vergangen, seit 1969 der erste Zöppkesmarkt in der City stattgefunden hat. Bis heute ist das Fest einer der beliebtesten Publikumsmagneten der Region. Bis Sonntag werden wieder Zehntausende zum Mega-Trödel erwartet.

Es gibt Traditionen, die müsste man glatt erfinden, wenn es sie nicht geben würde. Am Freitagvormittag hatten sich über der Solinger Innenstadt noch dunkle Regenwolken aufgetürmt. Doch als einige Stunden später auf dem Mühlenplatz an den Clemens-Galerien schließlich die 51. Auflage des Zöppkesmarktes feierlich eröffnet wurde, da rissen – wie schon so oft in den vergangenen Jahren – die Wolken wieder auf und die Sonne kam wenigstens ein bisschen zum Vorschein.

Ein sprichwörtlicher Bilderbuch-Start in das Volksfest, das noch das ganze Wochenende lang Zehntausende Besucher in die City locken wird. Und das bereits am Premierentag ein guten Eindruck darüber vermittelte, weshalb der Zöppkesmarkt nun schon seit einem halben Jahrhundert zu den Höhepunkten im jährlichen Terminkalender der Klingenstadt zählt. So geben bis Sonntag einmal mehr viele private Trödler den Ton in der Innenstadt an.

Info Viele alte Bekannte beim „Zöppi 2019“ Traditionsgruppen Die „Fleckenlecker“ sind auf der Hauptstraße zu finden, die Gruppe „Selten Selters“ steht wiederum auf dem Fronhof. Dazu kommen die Stände von etlichen weiteren alten Bekannten auf dem Zöppkesmarkt. Zeiten Am heutigen Samstag findet der Zöppkesmarkt von 8 bis 23 Uhr statt. Am morgigen Sonntag geht es mit dem Volksfest dann in der Zeit zwischen 11 und 21 Uhr weiter.

Dabei ist der „Zöppi“ aber nicht allein ein Treffpunkt für Schäppchenjäger, wie Oberbürgermeister Tim Kurzbach bei seiner Eröffnungsrede auf der Bühne an den Clemens-Galerien zu berichten wusste. „Erst heute morgen habe ich noch ein Paar getraut, dass sich beim Zöppkesmarkt kennengelernt hat“, berichtete der OB vor mehreren hundert Zuhörern, denen er – wie allen anderen Gästen auch – einen „schönen Zöppkesmarkt 2019“ wünschte.

Gleichzeitig bedankte sich Kurzbach, der selbst stellvertretender Vorsitzender beim veranstaltenden Brauchtums-Verein ist, bei den freiwilligen Helfern. Denn tatsächlich hatte das Team um Vereinschef Falk Dornseifer in den vergangenen Tagen alle Hände voll zu tun gehabt, eine der größten Veranstaltungen der Klingenstadt auf die Beine zu stellen.

Zur „Zöppi“-Eröffnung waren Hunderte auf den Mühlenplatz gekommen. Foto: Guido Radtke

„Es hat alles gut geklappt“, zog Dornseifer am Freitag schon einmal eine kurze Zwischenbilanz, nachdem er zusammen mit dem OB den traditionellen Fassanstich vorgenommen und die ersten Freibiere verteilt hatte. So habe sich die Kooperation mit Ordnungsamt, Polizei und Feuerwehr erneut bewährt. Und zudem sei auch die Zusammenarbeit mit anderen perfekt gelaufen. Dornseifer: „Es freut mich besonders, dass die Wirtschaftsjunioren und die Gaststätte Birkenweiher für das komplette Programm auf dem Neumarkt sorgen. Das ist gar nicht so leicht, eine so große Fläche zu bespielen.“

Während auf dem Neumarkt das Riesenrad zu einem „Höhenflug“ über Solingen einlädt und auf der großen Bühne direkt gegenüber am Busbahnhof bis Sonntag ein abwechslungsreiches Programm geboten wird, stehen während des „Zöppi“ natürlich auch wieder die Traditionsgruppen im Mittelpunkt. Eine von ihnen, die „Aul Baselömker“ nehmen in diesem Jahr eine Auszeit. „Aber sie haben bereits zugesagt, dass sie beim 52. Zöppkesmarkt im nächsten Jahr wieder dabei sein werden“, sagte Falk Dornseifer.

Ebenfalls Tradition ist auf dem Solinger Zöpkkesmarkt, dass am jeweiligen Eröffnungstag die ehemalige „Miss Zöpfchen“ aus ihrem Amt verabschiedet und die Nachfolgerin bekannt gegeben wird. Im Jahr 2018 war Lara Armbrüster die Ehre der „Miss Zöpfchen“ zuteil geworden. Die neue „Miss Zöpchen“ ist nun die 16-jährige Jenna Nieporte, die am Freitagnachmittag auf dem Mühlenplatz von Oberbürgermeister Kurzbach sowie Veranstalter Dornseifer in ihr Amt eingeführt wurde.