Zöppkesmarkt in Solingen : Spaßgruppen bringen Schwung mit

Am Stand der „Fleckenlecker“ gab es vor einem Jahr eine „glamouröse“ Show. Foto: Peter Meuter. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Shows und Mottostände privater Gruppen und Vereine machen das besondere Flair des ­Zöppkesmarktes aus. So soll es auch zum 50-Jährigen sein.

Wenn Helene „Fischa“ am Fronhof auf ihren Verflossenen „Flori“ trifft und spanische Gitarren auf der Hauptstraße erklingen, weiß der Solinger Trödelfan: Der Zöppkesmarkt geht wieder los. Denn schließlich ist das traditionsreiche Großereignis in der Innenstadt nicht „nur“ ein Markt, auf dem hunderte private Händler ihre Schätze aus Dachböden und Kellern anbieten und Kunden zum Schnäppchenpreis Raritäten ergattern – sondern eben auch ein Fest mit einem Programm zum Lachen, Mitsingen und Tanzen.

Am kommenden Wochenende feiert der „Zöppi“ runden Geburtstag – vor 50 Jahren fand seine erste Auflage statt. Und „15 Jahre Selten Selters“ heißt es dazu am Fronhof: Der private Freundeskreis versammelt um seine imposante Bühne gegenüber der evangelischen Stadtkirche Jahr für Jahr große Besucherscharen – und verspricht diesmal „Sternstunden der Bedeutungslosigkeit“ bei der „Großen Helene Fischa Jubiläums-Gala“. Wie immer hat sich die Gruppe im Frühjahr zum gemeinsamen Ideensammeln getroffen.

Info Drei Tage Trödel und Programm Wer? Veranstalter ist seit 2013 die „Gesellschaft zur Förderung des traditionellen Solinger Brauchtums“. Wo? Der Markt zieht sich von den Clemens-Galerien bis zum Entenpfuhl. Bühnen mit Musikprogramm gibt es am Mühlenplatz, Alten Markt und Neumarkt. Wann? Am Freitag von 11-23 Uhr, am Samstag von 8-23 Uhr und am Sonntag von 11-21 Uhr. www.zoeppi.de

„Weil wir eine Jubiläumsshow machen wollten, kam einer auf die Idee mit der Helene Fischer Show“, erzählt Thomas Duisberg. Und das TV-Format mit der Sängerin ruft förmlich danach, von der verwandlungsfreudigen neunköpfigen Gruppe persifliert zu werden. „Denn sie schlüpft ja dabei auch in alle möglichen Rollen“, erklärt Duisberg. Neben Moderator Florian „Silbaeisen“ erwarten den Zuschauer auch Gäste aus früheren Selten Selters-Darbietungen. Zu viel wollen die Mitglieder natürlich noch nicht verraten. Nur soviel: Weil die Original-Show in der Regel an Weihnachten über die Bildschirme flimmert, soll es auch am Fronhof weihnachtlich zugehen. Als musikalische Gäste stehen am Freitag und Samstag um 20 Uhr die „Pirates of Love“ auf der Selten Selters-Bühne.

Auf südländisches Temperament müssen sich hingegen die Gäste an der Hauptstraße gefasst machen: Denn die „Fleckenlecker“, die ebenfalls seit vielen Jahren zum charmant-verrückten Stammpersonal des Zöppkesmarktes zählen, haben „Spanien“ zum Thema ihres diesjährigen Auftritts auserkoren – mit spanischen Gitarren, Hofreitschule und natürlich charmanten Senoritas. „Im Mai überlegen wir uns das Thema, dann bereiten wir an Wochenenden alles vor“, erzählt Dirk Trösser, Mitglied des vierköpfigen Freundeskreises. „Bei unserem Programm bekommen wir immer wieder auch Unterstützung von den Amigos am Nachbarstand“, erzählt er.

Die TG Burg ­erkundet ­am Wochenende unbekannte Weiten und steuert den Planeten Zöppi an. Foto: TG Burg Hobby

Auf Show-Einlagen der „Aul Baseloemker“ werden die Besucher verzichten müssen. Die Gruppe hat dem veranstaltendem Brauchtumsverein abgesagt. Wie gewohnt wird dagegen die Hobbygruppe der TG Burg die Trödler am Entenpfuhl empfangen – als Besatzung des Raumschiffs „Burger Brezelis“, das nach jahrelanger Reise den „Planet Zöppi“ erreicht.

Fassanstich der Spaßgruppen ist am Freitagvormittag wie in den Vorjahren bei den „Rompels“. Die Familie präsentiert zum Zöppkesmarkt-Jubiläum an ihrem Stand in der Linkgasse einen Aufsteller, der ihr inzwischen verkauftes XXL-Zöppken zeigt – und bringt einmal mehr „I love Zöppkesmarkt“-Buttons für einen guten Zweck unter die Leute. Zudem wird am Samstag ab 16.30 Uhr erneut Musiker Werner Schott am Stand der Rompels auftreten.