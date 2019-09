Solinger Südpark wird am 21. September illuminiert : Die Lichternacht rückt zusammen

Solinger Südpark wird am 21. September illuminiert

Solingen Die Veranstaltung im Südpark bietet am 21. September ein vielseitiges Programm.

„Es ist das 13. Mal. Es kann nur gut werden“, sagt Hansjörg Schweikhardt vom Lutherkirchen-Bauverein. „Es“, das ist die Lichternacht im Südpark, die am Samstag nach dem Zöppkesmarkt-Wochenende stattfindet. „Wir waren von Anfang an dabei“, blickt Schweikhardt zurück und verspricht ein abwechslungsreiches Programm, das mit einem Auftritt des Kinderorchesters „Frisch gestrichen“ beginnt und mit „leisen Tönen“ von Wolf Codera endet.

Programm Von Jan & Jascha bis zur „intergalaktischen LED Poi Jonglage“: Alles, was die Lichternacht ausmacht, wird vorgestellt auf www.gueterhallen.de

Teilnehmer An der Lichternacht beteiligen sich aktiv die Künstler in den Güterhallen und auf dem Felix-Gelände, der CVJM, die „Lebenshilfe“, der Lutherkirchen-Bauverein und das Museum Plagiarius.

Ihnen wird auch im Südpark selbst ein vielfältiges Angebot geboten. „Dieses Jahr rückt die Lichternacht zusammen“, erläutert Sonja Nordmann vom Stadtmarketing. Das ist nicht nur räumlich gemeint: „Die diesjährige Veranstaltung steht ganz im Zeichen des Miteinanders.“ „Wir setzen ein Zeichen, dass auch Menschen mit Behinderung an einer derartigen Veranstaltung teilnehmen können“, erklärt Tobias Borrmann vom Psychosozialen Trägerverein – was Bezirksbürgermeister Richard Schmidt begrüßt. Die „Lebenshilfe“, die zum zweiten Mal vertreten ist, wird mit einem Zelt für Erzählungen und einem Chillout-Stand dabei sein.

In der angrenzenden ehemaligen Post-Siedlung sind inzwischen die beleuchteten Außenaufzüge in Betrieb. Das LED-Licht kann per Fernbedienung gesteuert werden. Auch die Südpark-Klinik wird illuminiert. Das Museum Plagiarius präsentiert unter anderem Leuchten des Solinger Herstellers Dinnebier (gegen Eintrittsgebühr), während der CVJM auf „Unplugged-Musik“ setzt.