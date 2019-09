Bergische Museumsbahnen : Paradies für Straßenbahn-Nostalgiker

Foto: Guido Radtke 10 Bilder Unterwegs mit historischen Straßenbahnen.

Wuppertal / Solingen Der Verein Bergische Museumsbahnen hält die Erinnerung an den Fahrbetrieb zwischen Solingen und Wuppertal wach – und bietet regelmäßig Fahrten für Touristen an.

Allein die Wagenhalle ist eine wahre Fundgrube für Fans historischer Straßenbahnen: Ein Triebwagen aus früheren Dekaden reiht sich hier an den nächsten – und bietet den Touristen manch ein Fotomotiv.

Der Höhepunkt eines Besuchs bei den Bergischen Museumsbahnen in Kohlfurth ist natürlich eine Fahrt durch das Kaltenbachtal: Dafür finden sich in der warmen Jahreszeit an jedem zweiten und vierten Sonntag im Monat Eltern und Großeltern mit Kindern und Enkeln vor den Gleisen auf dem Außengelände des Vereins ein. Freundlich begrüßt vom Schaffner, der die Tickets noch wie früher im Innenraum verkauft, klettern sie in die Fahrzeuge und lassen sich auf den Sitzen nieder.

Info Von Kohlfurth nach Greuel – und zurück Öffnungs- und Fahrzeiten Das Museum mit vielen ausrangierten Fahrzeugen und der Bücherwagen sind ganzjährig an jedem Samstag von 11 und 17 Uhr sowie an den Fahrtagen geöffnet. Der Eintritt ist frei. Der Verein nimmt Spenden entgegen. Reguläre Fahrtage gibt es noch bis Oktober an jedem zweiten und vierten Sonntag – von 10.40 Uhr bis 17.20 Uhr. Tickets Eine Fahrt mit einer der historischen Straßenbahnen kostet vier Euro, eine Tageskarte zwölf Euro. Adresse Bergische Museumsbahnen, Kohlfurther Brücke 57, 42349 Wuppertal www.bmb-wuppertal.de

Dann der Klang einer Glocke, und schon setzt sich die Bahn leicht ruckelnd in Bewegung – ein Erlebnis, das Besucher auch aus weiter entfernten Orten in die Kolhfurth, in Sichtweite zur Wupperbrücke, führt: 30.000 Besucher zählen die ehrenamtlichen Betreiber der touristischen Straßenbahnen Jahr für Jahr.

Und während das Fahrerlebnis den Jüngeren Einblicke in die Mobilität vergangener Zeiten gewährt, werden bei den älteren Gästen Jugenderinnerungen wach. Denn schließlich verkehrte zwischen 1914 und 1969 ganz regulär die Straßenbahnlinie 5 zwischen Solingen und Wuppertal-Cronenberg. Als ihre Zeit vorbei war, übernahm der neu gegründete Verein Bergische Museumsbahnen ein insgesamt 3,2 Kilometer langes Teilstück der alten Strecke zwischen Kohlfurther Brücke und Cronenberg-Möschenborn.

Ausgemusterte Bahnen, auch aus Bochum, Hagen oder Düsseldorf, kamen zum Bestand des Vereins dazu. Bis sie aber tatsächlich wieder Fahrgäste mit auf eine beschwingte kleine Reise nehmen konnten, verging noch viel Zeit mit Sanierung von Fahrbahn und Wagen. Erst 1992 war es soweit: An Pfingsten eröffnete der damalige NRW-Landesvater Johannes Rau die Strecke.

Der intensive private Einsatz der Mitglieder neben dem jeweiligen Beruf hält weiterhin den Betrieb aufrecht. „Es ist uns wichtig, die Straßenbahnen zu erhalten und nachvollziehbar zu machen, wie man früher damit gefahren ist“, bekräftigt Michael Malicke vom Verein. Der findet für seine aufwändige Arbeit Unterstützung von Sponsoren, Spendern – und Besitzern alter Bahn-Teile. „An einem Fahrtag kam ein VW vorbei, der Fahrer öffnete den Kofferraum und holte vier Straßenbahn-Innentüren heraus“, erzählt etwa Ulrich Sunder vom Vorstand. Aufgetaucht waren die Schätze, die die Straßenbahner wieder verwenden wollen, auf einem Dachboden.

Neben der stetigen Instandhaltung des Gleisnetzes bringt der Verein auch die historischen Fahrzeuge regelmäßig wieder auf Vordermann: Zusätzlich den aktuell fünf eingesetzten Wagen soll im kommenden Jahr der sanierte Triebwagen 342 aus dem Jahr 1952 auf die Strecke gehen. Möglich macht das die Förderung durch Landes- und Bundesmittel.

Durch ein Waldstück, vorbei am historischen Manuelskotten, fahren die Bahnen aktuell bis zum Haltepunkt Greuel. Innerhalb der nächsten beiden Jahre wollen die Betreiber die Strecke bis nach Möschenborn verlängern. Aktuell liegt der Ball jedoch bei der Bezirksregierung Düsseldorf, die sich mit den Plänen befasst. Zukunftsmusik ist auch der Aufbau eines Verkehrsmuseums auf dem alten Rasspe-Gelände in Stöcken. Zudem gibt es aus der Bürgerschaft die Idee, die frühere Trasse der Straßenbahn aus der Innenstadt in Richtung Kohlfurth ähnlich wie die Korkenziehertrasse für den Fahrradverkehr wiederzubeleben. Man wolle alle Protagonisten einbinden, heißt es dazu von der Wirtschaftsförderung. Mit einer konkreten Planung wird aber frühestens in drei Jahren gerechnet.