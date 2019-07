Interview mit Rita Pickardt : Eine Ära endet – aber nicht so ganz

Wald Nach 22 Jahren an der Spitze hat sich die Walderin nicht mehr um den Vorsitz des CDU-Stadtbezirksverbands beworben. Für ihren Stadtteil setzt sie sich aber weiterhin ein.

Sie und Ihr Mann Jochen sind 1984 in die CDU eingetreten. Warum in diese Partei?

Pickardt Da hieß es zuerst: Eine Frau an der Spitze? Ob das gut geht? Hans-Werner Gabriel hatte große Fußstapfen hinterlassen. Ich habe viel von HWG gelernt. Daraus ist mehr geworden: Es gibt noch Freundschaften in der Partei.

Pickardt Wenn wir uns in Wald in einem demokratischen Prozess und auch in Diskussionen mit Waldern zu einem Thema positioniert haben, stehen wir alle einheitlich dafür ein. Auch wenn wir in der Kreispartei dafür ab und an als rebellisch angesehen werden.