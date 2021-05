Soziales Engagement in Hückeswagen : Erfolge für Menschen mit Handicap

Hückeswagen Der Arbeitskreis Inklusion hat Mitsprachrecht in vier Ausschüssen – eine gute Voraussetzung für schnelle Erfolge im Interesse von Menschen mit Handicap.

Der Aufwand lässt sich stemmen: Im Jahr trifft sich der Arbeitskreis etwa sechs Mal in barrierefreien Räumen oder derzeit pandemiebedingt digital. Bereits im Januar 2016 wurde der AK Inklusion als überparteiliches und transparentes Gremium zur Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung gegründet. Seitdem sind viele Vorschläge im öffentlichen Raum der Schloss-Stadt umgesetzt worden. Dazu zählt der barrierefreie Zugang zum Jobcenter und die entsprechende Beschilderung. Mehrere Behindertenparkplätze wurden angelegt, etwa an der Mehrzweckhalle, an der Bever-Talsperre (Biker-Treff/Staudamm) und am Etapler Platz. Eingeführt wurden auch akustische Signalanlagen und längere Überquerungsphasen an der Ampelkreuzung zur Innenstadt. Erst vor kurzem wurde die Fahrbahn zum Wohnkomplex „Lebendige Inklusion“ in Niederlangenberg saniert und eine neue, barrierefreie Bushaltestelle in Höhe der Reinsbach an der B 483 angelegt. „Für die Haltestelle haben die Anwohner 30 Jahre gekämpft“, macht Brigitte Thiel deutlich, wie engagiert und erfolgreich sich der Arbeitskreis für die Belange der Bürger einsetzt.