Predigtreihe der evangelischen Kirche Solingen : Gottesdienste widmen sich dem Frieden

Solingen Fünf Aspekte des Themas greift eine Predigtreihe der evangelischen Kirche in Solingen auf. Sie startet am 14. Juli.

Die Reihe startet am kommenden Sonntag, 14. Juli: Pfarrerin Karin Ebbinghaus predigt um 10 Uhr in der evangelischen Kirche in Merscheid an der Hofstraße. Um 10.30 Uhr spricht Pfarrer Stephan Sticherling in der evangelischen Kirche Gräfrath am Markt zum Thema „Der Frieden Gottes will in Dir beginnen!“ Und um 18 Uhr tritt der Solinger Berufsschulpfarrer und Synodalbeauftragter für den Frieden, Jens Maßmann, in der Kirche in Widdert an der Lacher Straße vor die Gemeinde.