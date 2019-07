Diskussion um Krankenhausverbund : Klinikum-Betriebsrat will zweite Gutachter-Meinung

Solingen Die Arbeitnehmervertreter lehnen die geplanten Auslagerungen ab.

Zwar sprechen sich die Arbeitnehmervertreter nicht prinzipiell gegen eine Zusammenarbeit mit Leverkusen aus. Allerdings dürfe eine „Verbundlösung nicht zu Lasten der Beschäftigten gehen“. Die nun getroffenen Entscheidungen seien jedenfalls „nicht nur inhaltlich falsch, sondern auch verfahrenstechnisch verantwortungslos und fahrlässig“. So hätten vergleichbare Entwicklungen in anderen Krankenhäusern gezeigt, dass am Ende Geld für Investitionen gefehlt habe. Und in Solingen komme noch hinzu, dass das Klinikum der Stadt über Jahre Mittel abgetreten habe und Managementfehler gemacht worden seien, betonte der Betriebsrat.