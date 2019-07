Bürgermonitor : Radstellpätze am Bahnhof fallen weg

Solingen ADFC fordert für die Zeit des Hotelbaus eine Nutzung des Tunnels als Rad-Parkplatz.

Der Neubau eines modernen Hotels am Solinger Hauptbahnhof in Ohligs wirft seine Schatten voraus. So kündet seit vergangener Woche am Osteingang des Bahnhofs ein großes Schild von dem Bauvorhaben, mit dem nach augenblicklichem Stand der Dinge noch im Verlauf dieses Jahres begonnen werden soll.